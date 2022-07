Im Gespräch mit der in Hannover erscheinenden «Neuen Presse» (Montag) verwies Pothmer auf die Fachkräftelücke bei den Erzieherinnen und Erziehern. Unter Arbeitslosen gebe es bundesweit großes Potenzial.

Das Bundesarbeitsministerium hatte auf eine Anfrage der Grünen-Politikerin mitgeteilt, dass von 2008 bis 2011 bundesweit 2056 Personen eine entsprechend geförderte Weiterbildung begonnen hätten. Erfolgreich abgeschlossen hätten sie laut Förderstatistik der Bundesagentur für Arbeit 954 Personen, berichtet die Zeitung. Im Ländervergleich zeigten sich dabei zum Teil große Unterschiede. Während in Hessen zwischen 2008 und 2011 genau 510 Arbeitslose eine Umschulung begonnen hätten, seien es in Niedersachsen nur 44 gewesen.

«Vor dem Hintergrund, dass in Westdeutschland demnächst circa 20 000 Erzieherinnen und Erzieher fehlen werden, in Niedersachsen davon mehr als 2100, ist das eine niederschmetternde Bilanz», sagte Pothmer. «Damit droht der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz für unter Dreijährige nicht nur wegen der unzureichenden Investitionen in den Kita-Ausbau, sondern auch aufgrund des Mangels an Erzieherinnen und Erziehern endgültig zu scheitern.»