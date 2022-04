Auch als Staatsoberhaupt kann sich Gauck in Zukunft einen Migranten vorstellen. FOTO: Martin Schutt Politik Gauck wünscht sich mehr Migranten in der Politik Von dpa | 24.08.2013, 13:13 Uhr

Bundespräsident Joachim Gauck hat an die Parteien appelliert, verstärkt um Migranten zu werben und sie für ein Engagement in der Politik zu gewinnen: «Wir alle profitieren, wenn Frauen und Männer mit ganz unterschiedlichen Wurzeln ihre Erfahrungen auch in die Parlamente einbringen».