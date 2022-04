Frau Fischer Boel, Landwirtschaftsminister Horst Seehofer pocht bei einem Aus der Milchquote auf finanzielle Hilfen für kleinere Höfe. Der Deutsche Bauernverband fordert pro Jahr 200 bis 300 Millionen Euro. Wird es solche Zahlungen geben?

Was glaubt Herr Seehofer, wo ich dieses Geld finden soll? Ich habe keine Privatschatulle, aus der ich mal eben 200 Millionen Euro nehmen könnte. Das EU-Agrarbudget ist festgelegt. Es ist eben nicht wie in den „guten alten Tagen“, in denen der Agrarkommissar den EU-Haushaltskommissar für noch mehr Geld ausquetschen konnte. Für benachteiligte Gebiete wie Bergregionen habe ich allerdings vorgeschlagen, dass EU-Mitgliedstaaten bis zu zehn Prozent aus dem Topf der Direktzahlungen nehmen und dieses Geld für betroffene Landwirte nutzen können.

Der Bund Deutscher Milchviehhalter hofft auf eine Fortführung der Milchquote. Ist das realistisch?

Das ist vollkommen illusorisch. Manchmal werde ich depressiv, wenn ich solche Forderungen höre. In einigen EU-Mitgliedstaaten gibt es Molkereien, die auf dem globalen Markt wettbewerbsfähig sind, etwa in China und Indien. Sie brauchen mehr Milch für den Verkauf. Eine Quote verhindert das aber. Andere Molkereien beliefern allein regionale Märkte. Sie sind natürlich nicht an mehr Milch interessiert. Aber ich werde deswegen nicht jene Betriebe zurückhalten, die in die globalen Märkte vorstoßen wollen – übrigens zum Profit ihrer Milchlieferanten. Und ich kann ihnen schon jetzt sagen, dass der Druck steigt, bis zum endgültigen Aus im Jahr 2015 die Milchquote jedes Jahr um mehr als ein Prozent aufzustocken. Ich empfehle den Milchbauern in Deutschland eine gemeinsame Strategie, um so Druck auf den Einzelhandel auszuüben, der manchmal den Gewinn einstreicht, ohne diesen Profit an die Bauern weiterzugeben.

Der von Ihnen geplante Subventionsabbau spielt auch beim Bauerntag in Berlin nächste Woche eine Rolle, bei dem Sie zu Gast sind. Wann laufen die Subventionen in der EU aus?