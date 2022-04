Nach einem Bericht der «Bild»-Zeitung (Donnerstag) greifen beide Programme auf dieselben Datenbanken des US-Geheimdienstes zu. Bundesregierung und Bundesnachrichtendienst (BND) hatten am Mittwoch jede Verbindung zwischen den Programmen zurückgewiesen und betont, sie trügen nur zufällig den gleichen Namen. Das Verteidigungsministerium und der BND äußerten sich dazu am Donnerstag trotz Nachfragen nicht. Für Aufsehen sorgte der angebliche Bau eines neuen NSA-Abhörzentrums in Wiesbaden.

Die National Security Agency (NSA) überwacht anscheinend im großen Stil die Kommunikation von Bürgern und Politikern auch in Deutschland - vor allem durch das Programm «Prism». Auch sechs Wochen nach den ersten Enthüllungen über das Spähprogramm sind Einzelheiten und Umfang der Datenüberwachung noch immer unklar. Vielmehr kommen täglich neue Fragen auf: Die «Bild»-Zeitung hatte berichtet, «Prism» komme auch in Afghanistan zum Einsatz - zur Überwachung Terrorverdächtiger und zum Austausch von Daten über die Sicherheitslage. Das Bundeswehr-Kommando in Afghanistan sei im September 2011 über die Existenz von «Prism» informiert worden.

Bundesregierung und BND hatten am Mittwoch versichert, die beiden Programme namens «Prism» seien «nicht identisch». Das Verteidigungsministerium betonte auch, nichts von der Nutzung des «Prism»-Programms am Hindukusch gewusst zu haben. Regierung und Geheimdienste beteuern seit den ersten Enthüllungen über die Ausspähung durch die USA, sie hätten davon nie zuvor gehört.

Die «Bild»-Zeitung legte jedoch nach und berichtete, die beiden Programme mit dem Namen «Prism» hätten sehr wohl miteinander zu tun. Beide griffen auf dieselben Datenbanken der NSA zu, meldete das Blatt unter Berufung auf Quellen in den USA, die mit «Prism» vertraut seien. «Prism» ist demnach kein einzelnes Programm, sondern eine Zusammenschaltung verschiedener Softwares, die weltweit Daten abgreifen und in verschiedenen Datenbanken speichern. Das in Afghanistan eingesetzte «Prism» bediene sich aus mehreren dieser NSA-Datenbanken, in denen auch Daten Deutscher gespeichert würden.

Der Geheimdienstexperte Erich Schmidt-Eenboom sagte dem Bonner «General-Anzeiger» (Freitag): «Bei einem Nachrichtendienst ist es nahezu ausgeschlossen, dass es denselben Decknamen für unterschiedliche Programme gibt. Ich verstehe auch diese Rückzugslinie der Bundesregierung überhaupt nicht.»

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dringt in puncto Datensicherheit derweil auf internationale Standards. «Wir müssen uns international hinsetzen und Regeln finden, genauso wie wir Regeln für die Finanzmärkte brauchen», sagte sie am Donnerstag bei einer Wahlkundgebung in Aschaffenburg. Als Kanzlerin sei sie für die Sicherheit der Bürger vor Anschlägen, Terror und organisierte Kriminalität verantwortlich, aber auch für die Sicherheit ihrer Daten: «Das muss in eine vernünftige Balance gebracht werden.»