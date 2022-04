In einem Interview mit unserer Zeitung schlug DGB-Vize Ursula Engelen-Kefer am Sonntag vor, künftig den Aussteuerungsbetrag von jährlich 6,7 Milliarden Euro sowie die Kosten für Ich-AGs, Überbrückungshilfen bei Existenzgründern, Personal-Service-Agenturen und für benachteiligte Jugendliche als versicherungsfremde Leistungen aus Steuermitteln zu finanzieren. Zusammen ergebe das knapp zwölf Milliarden Euro oder 1,5 Beitragssatzpunkte. Den Aussteuerungsbetrag - 10000 Euro pro Fall - muss die Bundesagentur für Arbeit für jeden Erwerbslosen an den Bund zahlen, der vom Arbeitslosengeld I ins Arbeitslosengeld II wechselt.

DGB-Chef Michael Sommer kündigte unterdessen eine Neuausrichtung der Gewerkschaftspolitik an. "Die Gewerkschaften verkennen nicht, dass die Politik in vielen Bereichen die Entscheidung getroffen hat, die Sozialsysteme auf eine Grundversorgung zu reduzieren", sagte Sommer dem "Spiegel". Er fügte hinzu: "Das können wir kritisieren, ändern werden wir es nicht mehr, von wichtigen Details abgesehen."

Damit schwenken Sie auf die Linie der Arbeitgeber ein?Engelen-Kefer: Nein, denn Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt will zahlreiche arbeitsmarktpolitische Leistungen sowie den so genannten Aussteuerungsbetrag ersatzlos abschaffen. Dann aber würden hohe Milliardenbeträge zusätzlich auf den Bundeshaushalt zukommen. Wie das finanziert werden soll, verschweigt er. Das ist keine ehrliche und seriöse Politik. Mehrbelastung des Bundes und weniger Hilfen für Arbeitslose wären angesichts der Rekordarbeitslosigkeit und der bekannten Haushaltsprobleme unverantwortlich.

Wie soll es denn gehen?Engelen-Kefer: Es kann nur mit einer Umfinanzierung funktionieren. Deshalb tritt der DGB für eine Unternehmensteuerreform ein, die vor allem wieder große Unternehmen angemessen steuerlich belastet. Die zahlen in Deutschland nämlich deutlich weniger als in vergleichbaren Industriestaaten. Mit dem Geld könnten dann der Aussteuerungsbetrag von 6,7 Milliarden Euro, die Leistungen für Ich-AGs, das Überbrückungsgeld für Existenzgründer, die Kosten der Personal-Service-Agenturen und schließlich Maßnahmen für benachteiligte junge Menschen, die eigentlich die Länder erbringen müssten, finanziert werden. Wenn man das zusammenrechnet, kommt man auf 11 bis 12 Milliarden Euro und damit auf die genannten 1,5 Prozentpunkte.

Es gibt aber erhebliche Zweifel daran, dass die von Ihnen genannten arbeitsmarktpolitischen Instrumente überhaupt ausreichend wirken. Sehen Sie keinen Reformbedarf in der Arbeitsmarktpolitik?Engelen-Kefer: Wir müssen gerade die neu geschaffenen Maßnahmen, vor allem also Ich-AGs, Existenzgründungshilfen und Personal-Service-Agenturen, dringend daraufhin überprüfen, ob sie wirklich in nennenswertem Ausmaß bei vertretbaren Kosten zu einer dauerhaften Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt führen. Da gibt es erhebliche Zweifel. Deshalb sollte ein Umsteuern in der Arbeitsmarktpolitik ernsthaft erwogen werden.

Wie könnte man denn den Arbeitslosen effektiver helfen? Engelen-Kefer: Es zeigt sich doch aktuell, dass es - trotz Hatz IV und Ein-Euro-Jobs - unglaublich schwierig ist, Arbeitslose und vor allem Langzeitarbeitslose in den ersten Arbeitsmarkt einzugliedern. Deshalb sollten wir die Strategie ändern und künftig mehr auf Prävention setzen. Das bedeutet, wir müssen vor allem Menschen fördern, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind, aber noch einen Job haben. Da geht es meist darum, sie für andere Aufgaben zu qualifizieren, damit sie den Arbeitsplatz wechseln können, bevor sie arbeitslos werden.

Wie stellen Sie sich das vor?

Engelen-Kefer: Der DGB ist offen für Vorschläge. Es würde sich aber sicherlich lohnen, das dänische Modell zu studieren, nach dem die berufliche Anpassung gezielt gefördert wird. Die bisherigen vorbeugenden Maßnahmen bei uns wenigstens reichen nicht aus. Nicht einmal die neue Möglichkeit, dass sich gekündigte Mitarbeiter während der Arbeitszeit um einen anderen Job bemühen dürfen, wird ausreichend in Anspruch genommen.