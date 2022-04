In einem Gespräch mit unserer Zeitung sagte der Wissenschaftler, '"'die Politik hat viel zu zaghaft Konsequenzen aus den internationalen Schulleistungsvergleichen gezogen'"'. Es mangele weiter an einer Lösung für das auch gestern in einem Bericht des Kinderhilfswerk dargestellte Problem, dass der Bildungserfolg von Kindern in Deutschland stark von ihrer Herkunft abhängt.

Diesem '"'Kinderreport 2007'"' zufolge wiederholt nahezu jedes dritte arme Kind bereits in der Grundschule eine Klasse, dreimal häufiger als der Nachwuchs aus Familien der Mittel- und Oberschicht. Hurrelmann erklärte diese Unterschiede mit einer '"'fatalen Prägung'"' der Einstellung von Kindern und Eltern: '"'Schon in der Grundschule trauen sich nur 20 Prozent der Kinder aus Familien mit niedrigem Einkommen das Abitur zu, unter Alterskameraden aus höheren Schichten sind es dagegen 80 Prozent.'"' Das habe die jüngst veröffentlichte World-Vision-Kinder-Studie gezeigt.

Das stark gegliederte Schulwesen in Deutschland werde so zum Verhängnis. '"'Schüler aus armen Familien geben sich schon früh einfach auf'"', warnte der Forscher der Universität Bielefeld. Diese Kinder versuche auch niemand zu höheren Abschlüssen zu motivieren. Wenn es neben dem Gymnasium nur noch eine weitere Schulart gebe, würden nicht mehr so viele Familien schon am Ende der Grundschule das Abitur für ihren Nachwuchs ausschließen. '"'Die Zusammenlegung der Schulformen liegt jetzt in Deutschland in der Luft'"', sagte Hurrelmann voraus.

Er warnte zugleich davor, die Benachteiligung armer Kinder allein auf ihre finanzielle Situation zu beschränken. '"'Der Schlüssel für Erfolge im Bildungssystem liegt in der Freizeitgestaltung'"', betonte der Forscher. Problematisch sei, dass Kinder aus Familien mit wenig Geld und einem geringen Bildungsabschluss der Eltern einen Großteil der Zeit vor Fernsehen, Computer oder an der Playstation verbringen würden. '"'Da werden sie nur passiv angeregt, sie bewegen sich nicht, sprechen kaum und lesen wenig'"', erklärte Hurrelmann. Die monotone Freizeitgestaltung schlage sich direkt auf das Bildungsverhalten nieder. '"'In der Schule fühlen sich diese Kinder nicht wohl'"', sagte er. Wichtiger als die finanzielle Unterstützung dieser Familien sei es deshalb, massiv in die Infrastruktur zu investieren. '"'Kindergärten und Ganztagsbetreuung weitgehend kostenlos anzubieten, wäre jetzt ein ganz wichtiges Signal'"', forderte Hurrelmann. Dabei gehe es nicht nur um die Fairness gegenüber diesen Mitgliedern der Gesellschaft, sondern auch um die wirtschaftliche Zukunft. In einigen Jahren würden die Arbeitskräfte knapp werden. '"'Das ist unsere Bildungsreserve, die wir da vernachlässigen'"'.