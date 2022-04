Der 56-Jährige habe seinen acht Jahre jüngeren Mitbewohner im September 2012 im hessischen Büttelborn umgebracht und dann Kopf und Beine abgetrennt, hieß es im Urteil des Landgerichts am Donnerstag. Danach habe er die in Plastik verpackte Leiche in die Nähe der fast 30 Kilometer entfernten Burg Frankenstein gebracht und in Brand gesteckt. Kopf und Beine fehlen bis heute. Den Torso hatten Pilzsammler entdeckt.