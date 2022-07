Staatsanwalt Timothy McGinty teilte mit, dass er neben dem Vorwurf der Entführung und Vergewaltigung zusätzliche Anklagen gegen Ariel Castro wegen vorsätzlichen Mordes, versuchten Mordes und Körperverletzung anstrebe. Hintergrund sei, dass Castro zumindest eine seiner Gefangenen mehrfach gewaltsam zur Abtreibung gezwungen haben soll, nachdem er sie vergewaltigt hatte.

Er werde «jeden Akt vorsätzlichen Mordes» untersuchen, den der Angeklagte «begangen hat, indem er Schwangerschaften abbrach», sagte McGinty am Donnerstagabend (Ortszeit). Das Gesetz erlaube die Todesstrafe für Kriminelle, die im Zuge einer Entführung vorsätzlich einen Mord begingen. Die drei Frauen - Amanda Berry, Gina DeJesus und Michelle Knight - waren am Montag nach etwa einem Jahrzehnt Gefangenschaft aus Castros Haus befreit worden.

Bei ihnen war auch Berrys sechsjährige Tochter, sie war während der Gefangenschaft zur Welt gekommen. Ein DNA-Test bestätigte am Freitag, dass Castro der Vater des Kindes ist, wie die Behörden mitteilten. Knight war auch am Freitag noch im Krankenhaus, während ihre Leidensgefährtinnen am Mittwoch nach Hause zurückgekehrt waren.

Es war die erste offizielle Bestätigung von Berichten, nach denen zumindest eine Frau in der Gefangenschaft eine oder vielleicht sogar mehrere von dem Entführer herbeigeführte Fehlgeburten erlitt. Mehrere Medien hatten unter Berufung auf Polizeiprotokolle nach ersten Vernehmungen der Frauen gemeldet, dass Ariel bei einer Entführten fünfmal einen Schwangerschaftsabbruch herbeigeführt haben soll - per Nahrungsentzug und mit Tritten in den Leib.

Die drei Frauen mussten sich jahrelang der absoluten Kontrolle ihres Peinigers beugen. In Castros Haus habe die Polizei Seile und Ketten gefunden, mit denen die Opfer gefesselt worden seien, bestätigte der Polizeichef von Cleveland, Michael McGrath, am Freitag im TV-Sender NBC. Nur sehr selten hätten die Frauen das Haus verlassen und auf den Hof gehen dürfen.