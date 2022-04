Der 54-jährige Künstler Ai Weiwei war am Mittwoch nach 80 Tagen Haft unter strengen Auflagen freigelassen worden. FOTO: Archiv Politik China: Vier Kollegen Ai Weiweis freigelassen 25.06.2011, 08:33 Uhr

Vier Kollegen des chinesischen Künstlers und Aktivisten Ai Weiwei, die zur gleichen Zeit wie er festgenommen worden waren, sind wieder auf freiem Fuß. Das teilte eine Mitarbeiterin Ais der Nachrichtenagentur dpa am Samstag in Peking am Telefon mit.