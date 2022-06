Erfolgreich brachte eine Rakete vom Typ «Langer Marsch 2FT1» am Donnerstag ein Weltraummodul in eine Umlaufbahn. «Tiangong 1», übersetzt «Himmelspalast», wird den ersten chinesischen Andockmanövern im All und Tests für die Entwicklung und den Betrieb einer eigenen Raumstation dienen. Mit einem Feuerschweif vor dem dunklen Nachthimmel hob die Rakete vom Raumfahrtzentrum in Jiuquan (Provinz Gansu) in Nordwestchina ab.

«Alles normal», kommentierte die Flugkontrolle immer wieder den Start. Kameras an der Außenwand dokumentierten jede Flugphase der Rakete live im chinesischen Staatsfernsehen für das Milliardenvolk. Rund 20 Minuten nach dem Start meldete das Raumfahrtzentrum, dass «Tiangong 1» wie geplant seine Position in rund 350 Kilometer Höhe erreicht habe und die Sonnensegel ausgeklappt worden seien. Der Kommandeur des Raumfahrtprogramms, Chang Wanquan, verkündete unter großem Beifall den «kompletten Erfolg» des Starts. «China ist einer permanenten Raumstation einen Schritt näher gekommen», kommentierte das Staatsfernsehen. Chinas Staats- und Parteichef Hu Jintao, der den Start im Raumfahrtzentrum in Peking verfolgt hatte, gratulierte den Verantwortlichen. Der Start des Raummoduls nur zwei Tage vor dem Nationalfeiertag an diesem Samstag ist ein prestigeträchtiger Schritt für das größte Entwicklungsland der Erde, das zugleich zweitstärkste Wirtschaftsmacht ist. Anfang November wird das unbemannte Raumschiff «Shenzhou 8» folgen. Das «Magische Schiff» soll ferngesteuerte Kopplungsmanöver mit dem Modul üben. Die 8,5 Tonnen schwere, 10,4 Meter lange und 3,35 Meter breite Testplattform soll nächstes Jahr auch von Astronauten angeflogen und als Mini-Raumlabor genutzt werden. Zwei weitere Flüge mit «Shenzhou»-Raumschiffen sind geplant. Erstmals könnte mit «Shenzhou 10» auch eine Astronautin fliegen. «Tiangong 1» besteht aus einem Versorgungsteil und einer Versuchseinheit. In den 15 Kubikmetern Volumen haben drei Astronauten Platz. Zwei Missionen mit weiteren «Tiangong»-Modulen sind geplant, die 2016 ein Raumlabor bilden sollen. Um 2020 soll dann die richtige Raumstation gebaut werden, für die noch ein Name gesucht wird. Mit 60 Tonnen wird sie eher klein ausfallen. Die Internationale Raumstation ISS bringt immerhin rund 400 Tonnen auf die Waage. Da das internationale Projekt bis dahin auslaufen wird, wäre China dann das einzige Land mit einem bemannten Posten im All. «Chinas größtes Problem ist der Mangel an Erfahrung mit Andockmanövern», sagte Dean Cheng, Experte der US-Denkfabrik Heritage Foundation, der Nachrichtenagentur dpa. «Es hat noch nie zwei Raumschiffe miteinander verkoppelt. Die Risiken sind enorm.»