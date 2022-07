Gemeinsam mit seiner Partnerin Daniela Schadt wurde der Bundespräsident von der Königin und ihrem Ehemann Prinz Philip am Portal des Buckingham-Palastes empfangen. Anschließend ging es drinnen mit einem Mittagessen und Arbeitsgesprächen weiter.

Unter anderem soll es um das deutsch-britische Verhältnis gehen. Die britische Königsfamilie hat deutsche Wurzeln. Der Ururgroßvater der Queen, Prinz Albert, war Deutscher. Bis 1917 führte das britische Königshaus den Familiennamen Sachsen-Coburg-Gotha, ehe es aus politischen Gründen in Windsor umbenannt wurde.

In den bisher knapp acht Monaten seiner Amtszeit ist Gauck (72) bereits zum dritten Mal in London. Zum Auftakt der Olympischen Spiele war er gemeinsam mit etwa 100 weiteren Staatsoberhäuptern auch von der Queen empfangen worden. Bei den anschließenden Paralympics der Behindertensportler traf Gauck - wie bei Olympia - Mitglieder des deutschen Teams.

Nach dem Besuch bei der Queen traf sich Gauck auf Einladung der Deutschen Botschaft in London mit Vertretern aus Politik und Gesellschaft Großbritanniens zu einem einstündigen Gedankenaustausch. Dabei sollte es auch um den gemeinsamen Weg beider Länder in der EU gehen. Deutschland strebt derzeit eine größere Integration in Europa an. In Großbritannien werden eurokritische Tendenzen lauter, die einen Austritt des Inselstaates aus der Europäischen Union fordern oder zumindest einen britischen Sonderweg befürworten.