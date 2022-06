In mehreren Bundesländern fordern vor allem die Grünen Änderungen - so etwa in Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Auf Bundesebene sagte der offen schwule Parlamentarische Geschäftsführer der Grünen, Volker Beck: «Die Risikominimierung bei Blutspenden muss auf rationaler Gefährdungsanalyse statt auf Vorurteilen basieren. In diesem Sinne ist eine Überprüfung der Praxis geboten.» Und auch SPD-Gesundheitspolitikerin Bärbel Bas erklärte: «Man kann nicht generell Personengruppen ausschließen.»

Eine Änderung der Hämotherapie-Richtlinien auf Basis der neuen Erkenntnisse ist nach Angaben von BÄK-Sprecher Samir Rabbata derzeit aufgrund der europäischen Rechtslage nicht möglich. Nun wolle die Kammer die zuständigen Bundesoberbehörden - Robert Koch-Institut und Paul-Ehrlich-Institut - kontaktieren sowie das Bundesgesundheitsministerium.