Die Behörden lassen die ersten Anwohner des Vulkans Merapi in Sicherheit bringen. FOTO: Archiv Politik Behörden auf Java befürchten Ausbruch des Merapi 26.10.2010, 08:29 Uhr

Der erwachte Vulkan Merapi in Indonesien wird immer bedrohlicher. Innerhalb weniger Stunden registrierten Vulkanologen am Montagabend (Ortszeit) 137 vulkanische Eruptionen im Krater. Am Dienstag wurden die ersten Anwohner in Sicherheit gebracht.