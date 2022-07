Am Samstag kündigte Agrarminister Helmut Brunner (CSU) an, die 13 500 Euro zu erstatten, die er seiner Frau 2008 und 2009 für ihre Mitarbeit im Abgeordnetenbüro bezahlt hatte. «Ich werde das Geld für soziale Zwecke zur Verfügung stellen», sagte Brunner der Nachrichtenagentur dpa.

Justizministerin Beate Merk (CSU) habe bereits am Freitag die volle Summe an die Staatskasse zurückgezahlt, sagte ein Sprecher ihres Ministeriums auf Anfrage. Die Summe wollte die Ministerin nicht nennen. Kultusminister Ludwig Spaenle (CSU) hatte am Freitagabend angekündigt, 34 000 Euro zurückzuzahlen.

Geld überweisen will auch Finanzstaatssekretär Franz Pschierer, der ebenfalls keine Summe nannte. Innenstaatssekretär Gerhard Eck überlegt nach Angaben eines Ministeriumssprechers ebenso wie Brunner, das Geld für soziale Zwecke zu spenden. Kultusstaatssekretär Bernd Sibler überweist nichts: «Ich hatte das Beschäftigungsverhältnis mit meiner Frau bereits vor meiner Berufung ins Kabinett beendet», sagte er der dpa.

Die SPD forderte eine genaue Auflistung der Gehälter, die Minister und Staatssekretäre ihren Familienmitgliedern zahlten. Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Horst Seehofer hat von allen Mitgliedern der Staatsregierung Rückzahlungen verlangt, die nach ihrer Berufung ins Kabinett noch Familienmitglieder beschäftigten. Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) erhob Einspruch gegen die Spendenpläne Brunners und Ecks: «Das ist Geld, das in die Staatskasse gehört», sagte die bayerische FDP-Chefin der dpa. «Das sind keine Beträge, die gespendet werden können.»

Agrarminister Brunner hatte das Beschäftigungsverhältnis mit seiner Frau Ende Dezember 2009 beendet, ein gutes Jahr nach seiner Berufung in die Staatsregierung. Am Wochenende räumte er ein, dass er auch Schwester und Nichte als Mitarbeiter entlohnt hatte. «Vom 1. April 1999 bis 31. Dezember 2008 hatte ich meine Schwester, vom 1. April 1999 bis 31. Dezember 2002 meine Nichte mit maximal 400 bzw. 325 Euro netto pro Monat beschäftigt», schrieb Brunner in einer Erklärung, die am Samstag in der «Passauer Neuen Presse» veröffentlicht wurde.