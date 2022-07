Obama wird am Montag in Birma erwartet. Es ist der erste Besuch eines US-Präsidenten in dem bis vor kurzem international isolierten Land. Geplant sind Gespräche mit dem Staatspräsidenten Thein Sein und der Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi.

Nach Angaben der Hilfsorganisation für politische Gefangene in Birma (AAPP) befanden sich vor Ankündigung der jüngsten Amnestie etwa 400 politische Häftlinge in Birmas Gefängnissen. Seit dem Ende der Militärdiktatur im Frühjahr 2011 hat die neue Regierung mehrere Amnestien verkündet. Hunderte politische Gefangene kamen frei. Westliche Länder lockerten danach ihre Wirtschaftssanktionen.