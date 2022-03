Flüchtlinge FOTO: Czarek Sokolowski Kriegsflüchtlinge Polen zählt über eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine Von dpa | 07.03.2022, 10:24 Uhr | Update vor 1 Std.

Immer mehr Menschen flüchten vor dem Krieg in der Ukraine. Allein am Sonntag sind in Polen rund 150.000 Menschen angekommen - der höchste Wert binnen eines Tage seit Kriegsbeginn.