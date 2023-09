„Aus der Firma Deutschland austreten“ Polen: Warum die PiS-Partei mit Attacken auf Deutschland Wahlkampf macht Von Jens Mattern | 30.09.2023, 12:00 Uhr Vor den Parlamentswahlen in Polen macht Ministerpräsident Mateusz Morawiecki auch Wahlkampf mit anti-deutscher Agitation Foto: dpa/PAP/Zbigniew Meissner up-down up-down

Der polnische Wahlkampf geht in den Endspurt – und der Ton in Richtung Deutschland wird immer rauer. Doch die regierende PiS-Partei schürt den Anti-Deutschland-Ton nicht erst seit gestern. Was steckt dahinter?