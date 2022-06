ARCHIV - Will sich von seinem Amt zurückziehen: Jaroslaw Kaczynski, Vize-Ministerpräsident von Polen. Foto: Czarek Sokolowski/AP/dpa FOTO: Czarek Sokolowski Regierung Polen: PiS-Chef Kaczynski plant Rückzug aus der Regierung Von dpa | 06.06.2022, 11:55 Uhr

Er steht zwar nicht mehr an der Spitze der Regierung, doch Jaroslaw Kaczynski gilt dennoch als wichtiger Strippenzieher in Polen. Nun kündigt der Chef der Regierungspartei PiS seinen Rückzug an.