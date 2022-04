Sie gehören – finde ich – in die Mottenkiste. Schreiende, schwitzende Politiker wie Franz-Josef Strauß, deren Stimme sich überschlägt: Das ist Vergangenheit. Wer laut ist, wird nicht automatisch zum Alphatier. Auch FDP-Lautsprecher Rainer Brüderle scheint es zu ahnen und ist einen Hauch leiser - oder lässt er gesundheitsbedingt das bekannte Wahlkampf-Gebrüll weg? Im Ergebnis ist das - so meine ich - äußerst angenehm.

Selbst Alt-Kanzler Gerhard Schröder, der dem SPD-Kandidaten Peer Steinbrück zur Seite steht, gibt sich vergleichsweise zahm. Aber möglicherweise will der Super-Wahlkämpfer nur dem aktuellen, etwas spröden Spitzenmann nicht die Schau stehlen. Steinbrück ist kein Volkstribun - er weiß es und lässt es in den letzten Tagen vor dem 22. September menscheln. Im gemeinsamen Interview mit seiner Frau kommen Steinbrücks kleine Schwächen heraus. Er besetze jeden freien Raum im Haus. „Man dachte, da wäre ein Kinderzimmer, plötzlich sind da seine Bücher drin....“, verrät die promovierte Gymnasiallehrerin Gertrud Steinbrück. Aber was soll’s: Auch Kanzlerin Angela Merkel gibt kleine Fehler zu. Im offiziellen CDU-Werbeprospekt ist notiert, dass sie die selbstgebackenen Kuchen mit zu wenig Streuseln garniert. Na, wenn das nicht wichtig ist...

Wirklich wichtig ist für die Union und die Liberalen R2G. Dieses neueste Codewort („R2“ für 2mal „R“ wie Rot) steht im Wahlkampf für Rot-Rot-Grün, ein Bündnis von SPD, Grünen und Linkspartei. Im Zentrum der angeblichen R2G-Planspiele: SPD-Chef Sigmar Gabriel (53) und Grünen-Spitzenkandidat Jürgen Trittin (59). Aber - so wird getuschelt - R2G kommt nicht gleich nach der Bundestagswahl am 22. September, obwohl davor Union und FDP immer lauter warnen. Sondern erst später, auf Umwegen. So schreiben es jedenfalls viele Zeitungen.

Falls die Große Koalition kommt, lasse Gabriel die Große Koalition aus Schwarz-Rot zum geeigneten Zeitpunkt platzen und sich – je nach Mehrheitsverhältnissen – in der laufenden Wahlperiode zum rot-rot-grünen Kanzler wählen“, schreibt der „Cicero“. Ähnliches plane auch der Grüne Trittin, meint „Die Zeit“.Der Mann habe starke Ambitionen auf das Amt des Finanzministers und stehe mit 59 Jahren vor seiner letzten Chance. Mit der Linkspartei auf einen Nenner komme er beim Thema Bankenregulierung. Dass SPD-Chef Sigmar Gabriel schon seit Längerem für die Zeit nach dem 23. September plane, steht in Berlin so fest wie die Berolina auf der Siegessäule.