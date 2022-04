Ursula von der Leyen FOTO: Michael Fischer Politik Pläne für nach dem Krieg Von dpa | 08.04.2022, 21:08 Uhr | Update vor 34 Min.

Eine wichtige Politikerin ist mit dem Zug in die Ukraine gefahren. Dabei herrscht Krieg in dem Land. Vor allem Frauen und Kinder von dort nehmen gerade Züge und Busse genau in die andere Richtung: raus aus ihr Land und damit in Sicherheit.