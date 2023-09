PR-Coup oder Anschlag auf Pressefreiheit? Pressekonferenz nur für Frauen: SPD macht Wahlkampf wieder spannend! Eine Kolumne von Tobias Schmidt | 30.09.2023, 10:00 Uhr Beim Wahlkampf-Auftritt in Baunatal herzt SPD-Spitzenkandidatin Nancy Faeser Bundeskanzler Olaf Scholz. Bei ihrer Pressekonferenz an diesem Samstag sind Männer aber unerwünscht. Ist das Diskriminierung? Foto: www.imago-images.de up-down up-down

Vor der Landtagswahl in Hessen am 8. Oktober liegt die SPD mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser als Spitzenkandidatin weit hinter der CDU. Kann eine ungewöhnliche Pressekonferenz an diesem Samstag das Blatt noch wenden? Das konservative Lager ist alarmiert.