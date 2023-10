Nahost Pistorius: Israel bittet um Munition für Kriegsschiffe Von dpa | 12.10.2023, 08:17 Uhr | Update vor 2 Min. Boris Pistorius Foto: Michael Kappeler/dpa up-down up-down

Israel hat Deutschland angesichts der Terrorangriffe der Hamas um Munition für Kriegsschiffe gebeten. Das sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Donnerstagmorgen am Rande eines Nato-Treffens in Brüssel.