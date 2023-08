Beschwerdebriefe an Nancy Faeser Neue Verordnung für Personalausweise: Werden Passfotos aus dem Automaten verboten? Von Maria Lentz | 10.08.2023, 13:22 Uhr Das Bundesinnenministerium plant eine Neuverordnung für Ausweisdokumente. Passbilder sollen dann überwiegend nur noch auf den Ämtern aufgenommen werden. Archivfoto: dpa/Tim Brakemeier up-down up-down

Passfotos für Personalausweise oder Reisepässe sollen künftig unter strengen Bedingungen aufgenommen werden. In Brandbriefen wenden sich Betreiber von Fotoautomaten an Innenministerin Nancy Faeser. Was die geplante Verordnung vorsieht.