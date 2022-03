Christian Pegel FOTO: Jens Büttner Pandemie Pegel: Krankenhäuser beim Personal am äußersten Limit Von dpa | 23.03.2022, 21:25 Uhr | Update vor 2 Std.

Die hohe Zahl von Corona-Infektionen beim Pflegepersonal setzt das Gesundheitssystem in Mecklenburg-Vorpommern massiv unter Druck. Innenminister Christian Pegel (SPD) sagte am Mittwoch nach der Sitzung des Krisenstabes in Schwerin: „Wir sind das erste Mal in der Situation, dass die Bereiche Krankenhäuser, Pflege sowie die ambulante medizinische Versorgung in die höchste Ampelstufe Rot gesprungen sind. Wir sind überall personell extrem angespannt und in den Krankenhäusern am äußersten Limit.“ In einigen Fällen melde sich die Notaufnahme bereits stundenweise ab.