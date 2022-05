Darf den Bundestagswahlkampf der CDU jetzt erstmal vorbereiten, ohne zu wissen, wer Kanzlerkandidat der Union ist: CDU-Generalsekretär Paul ZIemiak. FOTO: Foto: AFP/STEFANIE LOOS Hängepartie in der Führungsfrage CDU startet ohne Kanzlerkandidat ins Wahljahr Von Rena Lehmann | 26.10.2020, 17:35 Uhr

Die CDU hat ihren Parteitag am 4. Dezember mit rund 1000 Delegierten in Stuttgart erwartungsgemäß abgesagt. Was das für die Bewerber und die Frage der Kanzlerkandidatur bedeutet. Eine Analyse.