Im Gegensatz zu Union, SPD und FDP legen sich Grüne und Linkspartei auf fixe Ausstiegsdaten fest. Die Grünen fordern das Ende der Kohleverstromung bis 2030. Für eine Übergangszeit setzt die Öko-Partei auf Gaskraftwerke. Die Linkspartei will einen Kohleausstieg bis 2040. Wie beim Atomausstieg sollen Kraftwerke feste Restlaufzeiten erhalten. Den Neubau von Kohlekraftwerken will die Linke verbieten.

Die SPD will zugleich den Anreiz erhöhen, von der Straße auf die Schiene oder das Wasser umzusatteln. Ähnliches findet sich bei den Grünen. Die Partei will den motorisierten Individualverkehr reduzieren und Verbrauchsvorgaben für Neuwagen anheben. Hier findet sich eine Schnittstelle zu den Linken, die ansonsten als einzige Partei Elektroautos als umweltschädlich ablehnt.

Wie diese Ziele erreicht werden sollen, beantworten die Parteien ganz unterschiedlich: Ein Ansatzpunkt liegt beim Thema Mobilität – kein Wunder, denn 20 Prozent der CO2-Emissionen gehen auf das Konto des Verkehrssektors. Was also tanken? Strom? Wasserstoff? Oder doch Biokraft?

Ein Problem derzeit: Erneuerbare Energien sind dank Subventionen in der Produktion günstiger, weswegen erst kürzlich RWE ankündigte, zwei Kraftwerksblöcke des Lingener Erdgaskraftwerks zeitweilig „einzumotten“. Die SPD sieht die Versorgungssicherheit in Gefahr.

Und was ist eigentlich mit einem der Reizthemen der vergangenen Jahre – dem Fracking? Erbittert kämpften auch in Nordwest-Niedersachsen Gegner gegen die umstrittene Technologie, bei der ein Chemikaliengemisch in den Untergrund gepumpt wird, um Schiefergas zu fördern. Derzeit herrscht Stillstand. Die schwarz-gelbe Regierungskoalition konnte sich auf kein Fracking-Gesetz einigen.

Wie geht es nach der Bundestagswahl weiter?

Die Grünen lehnen Fracking „wegen unabsehbarer Gefahren für Gesundheit und Umwelt“ ab. So sehen es auch die Linken, die aber noch einen Schritt weitergehen und ein Verbot fordern. SPD und Union formulieren es nicht ganz so drastisch: Fracking soll nach Ansicht der Volksparteien nur zum Einsatz kommen, wenn Nebenwirkungen ausgeschlossen sind. Das klingt wenig verbindlich, Umweltminister Peter Altmaier (CDU) wurde kürzlich präziser: Das Gas werde nicht schlecht, wenn es noch 5 oder 15 Jahre im Erdreich liege, erklärte der Minister. Sein bisheriger Regierungspartner, die FDP, ist nicht so vorsichtig. Sie sieht in der Gewinnung des Schiefergases eher eine Chance als eine Gefahr – lediglich in Wasserschutzgebieten soll Fracking untersagt werden.