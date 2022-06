Parlamentswahl: Der Kurs von Macron wird wohl ungeachtet der Ergebnisse pro-europäisch bleiben. Foto: Olivier Matthys/AP/dpa FOTO: Olivier Matthys Frankreich Parlamentswahl: Macron muss um absolute Mehrheit bangen Von dpa | 12.06.2022, 05:12 Uhr

In Frankreich geht es schon wieder an die Urnen. Bei der Parlamentswahl geht es darum, dass sich der Präsident eine starke Mehrheit in der Nationalversammlung sichert. Ob das diesmal klappt?