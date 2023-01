Papst Franziskus Foto: Evandro Inetti/ZUMA Press Wire/d up-down up-down Katholische Kirche Papst reist in Krisenländer Kongo und Südsudan Von dpa | 27.01.2023, 12:49 Uhr

Der Papst reist in die Demokratische Republik Kongo und den Südsudan - zwei der am schwersten gebeutelten Krisenregionen Afrikas. Franziskus will den Leuten Hoffnung mitbringen.