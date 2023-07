Konflikt im Westjordanland Foto: Ayman Nobani/dpa up-down up-down Konflikte Palästinenser nach Konfrontation mit Israels Armee getötet Von dpa | 26.07.2023, 14:49 Uhr | Update vor 41 Min.

Bei einer Razzia der israelischen Armee in einem Flüchtlingslager in Nablus kommt es zu Zusammensstößen. Ein junger Mann wird getötet. Nach palästinensischen Angaben wurde ihm in die Brust geschossen.