Ampel-Partner Foto: Michael Kappeler/dpa up-down up-down Bundesregierung Paartherapie in Meseberg: Ampel-Kabinett geht in Klausur Von dpa | 05.03.2023, 05:05 Uhr

Die Stimmung ist gereizt - auch weil ein wichtiger Haushaltbeschluss ansteht. In Meseberg will man sich hinter den Kulissen mal wieder tief in die Augen sehen. Können sich die Ampel-Partner zusammenraufen?