Oberverwaltungsgericht Münster FOTO: Guido Kirchner Prozess OVG-Beschluss zu Garzweiler-Grundstück bis Ende März Von dpa | 04.03.2022, 12:20 Uhr | Update vor 40 Min.

Im Verfahren um die Inanspruchnahme von Grundstücken im Örtchen Lützerath für den Braunkohletagebau Garzweiler will das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht (OVG) bis Ende März entscheiden. Das teilte das OVG am Freitag bei der Jahrespressekonferenz in Münster mit.