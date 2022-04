Karl Nehammer FOTO: Evgeniy Maloletka Diplomatie Österreichs Kanzler wird Putin am Montag in Moskau treffen Von dpa | 10.04.2022, 21:43 Uhr | Update vor 7 Min.

Am Samstag besuchte Nehammer die Ukraine. Am Montag will er als erster EU-Regierungschef seit Beginn des Kriegs nach Moskau. Übersteigerte Erwartungen hat er dabei jedoch nicht.