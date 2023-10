Osnabrücker Friedensgespräche Ukrainische Schriftstellerin warnt vor „falschem Frieden“ Von Kim-Khang Tran | 05.10.2023, 11:07 Uhr Der Festvortrag im Osnabrücker Rathaus am Tag der Deutschen Einheit mit Tanja Maljatschuk war ausgebucht. Foto: Uwe Lewandowski up-down up-down

Gleich zu Beginn ihres Festvortrags im Osnabrücker Rathaus kündigte Tanja Maljatschuk an, sie wolle am Tag der Deutschen Einheit etwas Blasphemisches machen: „Ich will Ihre Vorstellungen vom Frieden infrage stellen.“ Was sie damit meinte.