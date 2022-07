Und es ist das Signal, dass die FDP endlich verstanden hat: Mit Mobbing gegen den Chef, mit unsäglichen Anspielungen auf die Herkunft des in Vietnam geborenen Rösler, mit parteiinternen Machtkämpfen lassen sich keine Wahlen gewinnen. Das schreckt Wähler ab – und so viele Fans hat die Vier-Prozent-Partei nicht mehr.

Der 40-jährige Rösler, ins Amt gestartet vor zwei Jahren mit einem 95-Prozent-Ergebnis, hat deutlich an Sympathien eingebüßt. Inhaltlich oft nur auf phrasenhafte Wachstums-Thesen reduziert und ohne mitreißende Visionen ließ er die Liberalen ratlos bis verwirrt in ein Vakuum fallen. Inhaltliche Debatten wurden durch personelle Scharmützel ersetzt. Aber jetzt kann Rösler gestärkt und befreit in den Wahlkampf ziehen. Denn er hat es geschafft, den rasenden Verfall seiner Autorität zu stoppen. Das 9,9-Prozent Ergebnis bei der Niedersachsenwahl brachte für den Bundeswirtschaftsminister die Wende. Dazu hat ihm ein generöser Umgang mit mal aggressiven, mal hinterhältigen Kritikern wie Dirk Niebel oder Rainer Brüderle Respekt verschafft.

Für Rösler hängt viel davon ab, ob er diesen Vorsprung halten, sich weiter Achtung verschaffen kann. Mit seinem neuen Stellvertreter Christian Lindner kehrt ein Politiker auf die Berliner Bühne zurück, den viele für den größten Hoffnungsträger der Liberalen halten. Im Dezember 2011 hat sich der damalige FDP-Generalsekretär Lindner im Unfrieden von Parteichef Rösler getrennt. Man wird sehen, wie lange sie es miteinander aushalten. Ohne meucheln, ohne heucheln.