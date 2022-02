Zwei Männer sind in einem Schutzraum FOTO: Vadim Ghirda Politik Oppositionsparteien wollen Sondersitzung zu Ukraine-Konflikt Von dpa | 22.02.2022, 20:32 Uhr | Update vor 16 Min.

Als Reaktion auf die Eskalation im Ukraine-Konflikt haben die Oppositionsfraktionen von CDU, FDP und Grünen in Schwerin eine Sondersitzung des Landtags verlangt. Dazu reichten sie am Dienstagabend einen gemeinsamen Antrag ein. Mit der gewählten Überschrift „Klare Haltung einnehmen zum militärischen Vorgehen Russlands gegen die Ukraine und dessen Konsequenzen für die Landespolitik“ machten sie deutlich, was sie von der bislang Russland-freundlich agierenden rot-roten Landesregierung erwarten.