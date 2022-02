Corona-Test FOTO: Martin Schutt Politik Omikron-Subtyp BA.2 auch in Niedersachsen festgestellt Von dpa | 21.02.2022, 12:50 Uhr | Update vor 12 Std.

Der nach ersten Erkenntnissen noch ansteckendere Omikron-Subtyp BA.2 ist auch in Niedersachsen bereits nachgewiesen worden. Das hat das Landesgesundheitsamt in Hannover am Montag auf Anfrage mitgeteilt. Es könnten jedoch keine Angaben gemacht werden wie hoch der Anteil an den Corona-Infektionen im Land ist, weil die für BA.2 vorliegenden Daten nicht repräsentativ seien.