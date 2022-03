Simone Oldenburg FOTO: Jens Büttner Politik Oldenburg: Putin hat Frieden und Völkerrecht gebrochen Von dpa | 01.03.2022, 13:37 Uhr | Update vor 1 Std.

Die stellvertretende Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns, Simone Oldenburg (Linke), hat im Namen der Landesregierung den Krieg Russlands gegen die Ukraine aufs schärfste verurteilt und der Ukraine Solidarität zugesichert. „Ganz deutlich will ich sagen, dass Putin den Frieden gebrochen hat. Putin hat das Völkerrecht gebrochen. Wir stehen gemeinsam - parteiübergreifend - an der Seite der Menschen in der Ukraine, deren Leben bedroht ist“, erklärte Oldenburg am Dienstag in einer Sondersitzung des Landtags in Schwerin. Oberstes Ziel aller Politik müsse es sein, die Gewalt zu beenden.