Machtwort des Kanzlers: Olaf Scholz hat laut übereinstimmender Berichte entschieden, dass Deutschland keinen Widerstand mehr gegen die geplante Krisenverordnung in der europäischen Asylpolitik leisten werde. Bislang hatten die Grünen blockiert.

In einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (F.A.Z) hieß es, Scholz habe klargemacht, dass Berlin in Zusammenhang mit der Krisenverordnung in Brüssel „nichts aufhalten“ werde. Eine deutsche Blockade drohte, die gesamte Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) zu gefährden. Der Kanzler soll den Berichten zufolge seine Entscheidung am Mittwoch am Rande einer Kabinettssitzung Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen mitgeteilt haben.

Finanzminister Christian Lindner rechnete mit einer Zustimmung Deutschlands zur geplanten europäischen Asylpolitik. „Ich bin zwischenzeitlich zuversichtlich, dass die Bundesregierung dem Asylpaket auf der europäischen Ebene zustimmen wird“, sagte der FDP-Politiker am Mittwoch bei einer Regierungsbefragung im Bundestag.

Damit sei ein grundlegender Paradigmenwechsel verbunden, darunter der Schutz der europäischen Außengrenze, die Vereinfachung der Asylverfahren und „die Verlagerung der Stellung eines Asylantrags in den Bereich außerhalb der Europäischen Union“. Die Bundesregierung werde ihrer Verantwortung gerecht.

