Umsetzung verläuft schleppend Schnell weg von Putins Gas: Scholz will LNG-Terminals in Norddeutschland bauen Von Henning Baethge | 27.02.2022, 13:44 Uhr

Um weniger abhängig von russischem Erdgas zu werden, will der Kanzler zwei Import-Terminals für LNG in Deutschland bauen. Warum das die Grünen im Norden in Schwierigkeiten bringt.