«Die gesellschaftlichen Führungsstrukturen sollten ein Abbild des ganzen Landes sein»: der Ostbeauftragte Carsten Schneider. Gesellschaft Ohne Vitamin B und Ego: Warum Ostdeutsche in Topjobs fehlen Von dpa | 08.06.2022, 16:04 Uhr

Nach dem Umbruch in der DDR schickte der Westen Beamte und Manager mit „Buschzulage“ in den Osten. Bis heute finden sich wenige Ostdeutsche in den Chefetagen. Braucht Deutschland eine „Ostquote“?