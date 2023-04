Olaf Scholz Foto: Wolfgang Kumm/dpa up-down up-down Bundeskanzler Offener Brief an Scholz für mehr Klimaschutz Von dpa | 05.04.2023, 21:31 Uhr

Die Bundesregierung hat ihre Klimaschutzpolitik vor kurzem neu justiert - und verwässert, wie Kritiker sagen. Viele von ihnen wenden sich nun in einem offenen Brief an den Kanzler.