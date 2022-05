Strategietreffen der Grünen FOTO: dpa Offene Briefe an Bundeskanzler Scholz Frieden, Freiheit und das moralische Dilemma westlicher Gesellschaften Meinung – Dr. Stefan Lüddemann | 06.05.2022, 08:58 Uhr

Frieden oder Freiheit? Die beiden Offenen Briefe an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu Waffenlieferungen an die Ukraine markieren ein moralisches Dilemma. Sie setzen eine neue Grundsatzdebatte in Gang. Das macht sie wertvoll.