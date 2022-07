Die zum 20. Mal vergebene Auszeichnung ist mit 500000 Euro der höchstdotierte Umweltpreis in Europa. Das Preisgeld geht in diesem Jahr je zur Hälfte an den Ingenieur Günther Cramer und sein Unternehmen SMA Solar Technology AG sowie an das Forscher-Unternehmer-Duo Andreas Bett vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE und Hansjörg Lerchenmüller, Geschäftsführer der Soitec Solar GmbH. Alle drei wurden für wegweisende Technikinnovationen in der Fotovoltaik geehrt.