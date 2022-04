Oberbürgermeisterwahl in Neubrandenburg FOTO: Bernd Wüstneck Mecklenburgische Seenplatte Oberbürgermeister: Mehr Rechte bei Corona für Kommunen Von dpa | 20.04.2022, 19:01 Uhr

Der Oberbürgermeister von Neubrandenburg verlangt vom Land mehr Freiheiten für Kommunen bei der Bekämpfung des Coronavirus. So sollte das Land nur noch Basis-Regeln treffen, wie die Maskenpflicht, aber nicht mehr so kleinteiligere Regelungen wie in der Vergangenheit, sagte Silvio Witt (parteilos) am Mittwoch. Hier bräuchten die Städte mehr Spielraum.