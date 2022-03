Verkündeten einen großen Energiedeal: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und US-Präsident Joe Biden. FOTO: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP Krieg gegen die Ukraine Nur weg von Putin: Flüssiggas ist gut, erneuerbare Energie besser Meinung – Uwe Westdörp | 25.03.2022, 15:04 Uhr

Nur weg von Kriegstreiber Wladimir Putin: Die EU will so schnell wie möglich unabhängig von russischem Gas werden. Flüssiggas aus den USA wird dabei helfen. Das ist gut so, doch ist es damit noch lange nicht getan.