Arndt G. Kirchhoff Politik NRW-Unternehmer-Präsident: Gasfluss aus Osten unverändert Von dpa | 01.03.2022

Die Erdgaslieferungen aus dem Osten haben nach Einschätzung der Landesvereinigung der Unternehmensverbände Nordrhein-Westfalen bisher nicht nachgelassen. „Vielleicht das Wichtigste für die Menschen, weil wir noch Winter haben, ist, dass wir feststellen können, dass der Gasfluss aus dem Osten noch nicht nachgelassen hat. Also: Das Gas läuft“, sagte Präsident Arndt G. Kirchhoff am Dienstag in Düsseldorf.