Ukraine-Konflikt - Kiew 24.02.2022, 14:35 Uhr NRW setzt zahlreiche Zeichen der Solidarität mit der Ukraine

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ist für diesen Donnerstag eine Solidaritätskundgebung am Schadowplatz in Düsseldorf mit vielen Spitzenpolitikern geplant. Nach Angaben der Staatskanzlei wird auch Ministerpräsident Hendrik Wüst an der Kundgebung teilnehmen. Es wird erwartet, dass der Regierungschef sich dort ebenso äußern wird wie die Landesparteichefs von SPD und Grünen, Thomas Kutschaty und Mona Neubaur. Auch weitere Mitglieder des Landeskabinetts wollen an der Kundgebung teilnehmen.