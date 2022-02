Impfung FOTO: Karl-Josef Hildenbrand Politik NRW erwartet am Freitag 309.000 Novavax-Impfdosen Von dpa | 24.02.2022, 18:47 Uhr | Update vor 1 Std.

NRW ewartet für Freitag (25. Februar) die Lieferung der ersten 309.000 Dosen des neuen Impfstoffs des Herstellers Novavax. Das teilte das Gesundheitsministerium mit. Ab Samstag soll demnach die Hälfte der Menge an die Kreise und kreisfreien Städte geliefert werden, die andere Hälfte werde für Zweitimpfungen eingelagert. Ein entsprechender Erlass ging nach dpa-Informationen am Donnerstagnachmittag an die betreffenden Stellen.