Wäre der neue Star der CDU, wenn ihm ein Wahlsieg in Nordrhein-Westfalen gelingt: Hendrik Wüst. Doch es könnte knapp werden. FOTO: imago/Revierfoto Interview mit NRW-Landeschef Trotz Panzerlieferungen: Hendrik Wüst (CDU) wirft Scholz weiter unklaren Kurs vor Von Rena Lehmann | 27.04.2022, 01:00 Uhr

Der 46-jährige Hendrik Wüst (CDU) will Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen bleiben. Auch die Bundes-CDU blickt gespannt auf die Landtagswahl am 15. Mai. Über seine Ziele und seine Sicht auf den Krieg in der Ukraine sprachen wir mit Hendrik Wüst im Interview.