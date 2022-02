Impfung FOTO: Karl-Josef Hildenbrand Politik Novavax-Impfungen beginnen in Bremen ab 1. März Von dpa | 25.02.2022, 18:54 Uhr | Update vor 1 Std.

Impfungen mit dem neuen Corona-Impfstoff des Herstellers Novavax beginnen in Bremen und Bremerhaven ab dem kommenden Dienstag (1. März). Das teilte das Bremer Gesundheitsressort am Freitag mit. Der Impfstoff wird immer dienstags und donnerstags zunächst ausschließlich in Bremen am Impfzentrum Am Brill sowie in Bremerhaven an denselben Wochentagen an einer Impfstelle in der Innenstadt verabreicht.